Пока вы спали: Россия стала независима от Украины 

Россиян стали троллить чаще
В первой половине 2018 года по сравнению с январем-июнем 2017-го россиян стали троллить чаще. Как сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате, об этом свидетельствует тот факт, что нотариусы стали на 20% чаще заверять факты оскорблений в социальных сетях — 12 тысяч раз за первые шесть месяцев нынешнего года.
Россия стала независима от Украины
Россия больше не зависима от украинских комплектующих для военной техники. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил курирующий ОПК зампред правительства Юрий Борисов. По его словам, все «болевые точки» России в вопросе поставок комплектующих с Украины окончательно пройдены за счет создания российских аналогов.
Британия решила активнее бороться с "грязными деньгами" из РФ
Великобритании будет активнее бороться с «грязными» деньгами россиян, заявил Financial Times Дональд Тун, глава подразделения местного Национального агентства по борьбе с экономическими правонарушениями. По его словам, ведомство станет чаще проверять дорогостоящие и «подозрительные» активы россиян в Соединенном Королевстве и чаще их, богатства, арестовывать.
Что показали Путину на «Востоке-2018»
«Коммерсант» рассказал, что президент Владимир Путин увидел на крупнейших в современной истории России военных учениях «Восток-2018». Накануне на забайкальском полигоне «Цугол» глава государства наблюдал за форсированием военными водной преграды, захватом ими плацдарма, двумя ударами из ракетных комплексов «Искандер-М» и выброской из восьми самолетов 550 десантников, а по словам самого Путина, за демонстрацией военными «способности успешно противостоять потенциальным угрозам».
Военных РФ проверят на связи за рубежом
Российских контрактников будут спрашивать о поездках за границу и живущих там родственниках. По данным «Известий», соответствующими вопросами Министерство обороны намерено пополнить анкеты, которые заполняют будущие военные. Ложь о зарубежных связях станет причиной отказа в заключении контракта и поступлении на военную службу.