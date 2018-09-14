Картину за 7 млрд выставили на «Авито»

Картину Рафаэля за 7 млрд выставили на «Авито»

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже картины «Малая Мадонна из Фолиньо», якобы принадлежащей кисти Рафаэля. Об этом сообщает Life.

Стоимость полотна составляет 85 миллионов евро (6,8 миллиарда рублей). По данным издания, картину выставил на продажу человек, который представился как друг семьи владельца.

«Малая Мадонна из Фолиньо», написанная примерно в 1507 году, попала в семью этого человека в XIX веке из Франции и сто лет была частью семейной коллекции.

Сейчас картина находится в Испании, где и живет владелец. Автор объявления заверил, что в Испании картина прошла экспертизу на подлинность, и владелец получил все необходимые документы.