Россиян предупредили об опасной болезни в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в индийском штате Керала. По данным ведомства, всего с 1 августа по 3 сентября из-за болезни умерло около 40 человек.

«Более 200 человек с симптомами лептоспироза госпитализированы. Основной причиной заболевания считают использование населением воды, заражённой возбудителем лептоспироза», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что с населением ведется работа по повышению осведомлённости о причинах заболевания и его профилактике.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о новой вспышке лихорадки долины Рифт в Уганде.