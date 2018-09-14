Россиян предупредили об опасной болезни в Индии

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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в Индии 

RT на русском + ещё 7 14 сентября 2018
Фото: Reuters
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в индийском штате Керала. По данным ведомства, всего с 1 августа по 3 сентября из-за болезни умерло около 40 человек.
«Более 200 человек с симптомами лептоспироза госпитализированы. Основной причиной заболевания считают использование населением воды, заражённой возбудителем лептоспироза», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что с населением ведется работа по повышению осведомлённости о причинах заболевания и его профилактике.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о новой вспышке лихорадки долины Рифт в Уганде.
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