Китайский язык включили в перечень ЕГЭ

Рособрнадзор: ЕГЭ по выбору дополнился возможностью сдать китайский язык

Сергей Кравцов. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в части иностранных языков дополнен возможностью сдать китайский язык, сообщил в пятницу руководитель Рособрнадзора

"Также у нас в этом году дополняется экзамен по иностранным языкам — китайским языком. Этот язык по выбору, поэтому будет возможность выбрать иностранный язык не из четырех предметов, а из пяти языков, в том числе, и китайский", — сказал Кравцов в ходе всероссийской встречи с родителями на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня".

Глава ведомства отметил, что технология сдачи экзамена из-за особенностей китайского языка непростая.

"Но тем не менее мы эту задачу выполнили, надеемся, что успешно. Те апробации, которые мы провели, говорят о том, что мы полностью готовы к сдаче ЕГЭ по этому предмету", — рассказал Кравцов.

Он сообщил, что в этом году, так же как и в прошлом, допуском к итоговой аттестации по ЕГЭ будет сочинение.