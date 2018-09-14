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Китайский язык включили в перечень ЕГЭ
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Рособрнадзор: ЕГЭ по выбору дополнился возможностью сдать китайский язык 

РИА Новости + ещё 30 14 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в части иностранных языков дополнен возможностью сдать китайский язык, сообщил в пятницу руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Также у нас в этом году дополняется экзамен по иностранным языкам — китайским языком. Этот язык по выбору, поэтому будет возможность выбрать иностранный язык не из четырех предметов, а из пяти языков, в том числе, и китайский", — сказал Кравцов в ходе всероссийской встречи с родителями на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня".
Глава ведомства отметил, что технология сдачи экзамена из-за особенностей китайского языка непростая.
"Но тем не менее мы эту задачу выполнили, надеемся, что успешно. Те апробации, которые мы провели, говорят о том, что мы полностью готовы к сдаче ЕГЭ по этому предмету", — рассказал Кравцов.
Он сообщил, что в этом году, так же как и в прошлом, допуском к итоговой аттестации по ЕГЭ будет сочинение.
"Вы знаете, что министерство просвещения уже озвучило направление сочинения, и мы готовим сейчас темы под эти направления", — отметил Кравцов.
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