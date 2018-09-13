Жириновский устроил истерику у Соловьева

В перерыве прямого эфира передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" разгорелся очередной скандал. В центре внимания оказался эпатажный политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский вступил в перепалку с самарским депутатом Александром Хинштейном. Не исключено, что в ближайшее время последний обратится в думскую комиссию по этике.
Эмоциональный выпад Жириновского содержал множество оскорблений. Так, например, он назвал Хинштейна подлецом и пообещал вымазать его фекалиями.
Как вам истерика Жириновского у @VRSoloviev? В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: Подлец! Подонок! Вымажу тебя г…ном! Пошёл вон отсюда. @VRSoloviev и редактора кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился. pic.twitter.com/voQ5SGwzHW— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 12 сентября 2018 г.
Есть повод предположить, что речь Владимира Вольфовича при выключенных камерах могла быть более яркой. Однако, присутствующие в студии старались максимально сгладить углы.
Позже депутат Государственной думы от Самарской области еще раз озвучил свои возможные планы обратиться в комиссию по этике Госдумы в своем Twitter. Кроме того, он приложил запись эмоционального всплеска Жириновского.