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Жириновский устроил истерику у Соловьева
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Жириновский устроил визгливую истерику перед Соловьевым 

Дни.ру + ещё 1 31 минуту назад
В перерыве прямого эфира передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" разгорелся очередной скандал. В центре внимания оказался эпатажный политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский вступил в перепалку с самарским депутатом Александром Хинштейном. Не исключено, что в ближайшее время последний обратится в думскую комиссию по этике.
>> «Иуда!»: украинские политики устроили скандал в программе Соловьева
Эмоциональный выпад Жириновского содержал множество оскорблений. Так, например, он назвал Хинштейна подлецом и пообещал вымазать его фекалиями.
Есть повод предположить, что речь Владимира Вольфовича при выключенных камерах могла быть более яркой. Однако, присутствующие в студии старались максимально сгладить углы.
Позже депутат Государственной думы от Самарской области еще раз озвучил свои возможные планы обратиться в комиссию по этике Госдумы в своем Twitter. Кроме того, он приложил запись эмоционального всплеска Жириновского.
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