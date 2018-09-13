«Отравители» Скрипалей дали первое интервью

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым», — сообщила Симоньян.

Журналистка подчеркнула, что не шутит, а интервью будет опубликовано в ближайшее время.

Также Симоньян привела несколько подробностей состоявшейся беседы. По ее словам, «отравители» вышли на нее самостоятельно, потому что знают ее и доверяют, а первый вопрос, который она задала, был «Вы кто?», и сопровождал просьбу показать паспорта.