Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны

Россияне, отдыхавшие в Южном федеральном округе в июле, почти на 40% чаще покупали кишечный антисептик «Энтерофурил». Об этом со ссылкой на пресс-службу фармакологической компании «Босналек» сообщает «Коммерсант».

Всего южане и туристы потратили на противомикробный препарат 50,1 миллиона рублей, а количество его упаковок, проданных аптеками, превысило показатель июля прошлого года сразу на 38%.

Всего на противодиарейные препараты жители и гости юга России израсходовали 333,2 миллиона рублей. В компании «Босналек» возросший спрос на них объяснили совпавшими ростом интереса россиян к отдыху в Краснодарском крае и всплеском острых кишечных инфекций там из-за не самой лучшей санитарно-эпидемиологической ситуации.