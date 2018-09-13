Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны 

Россияне, отдыхавшие в Южном федеральном округе в июле, почти на 40% чаще покупали кишечный антисептик «Энтерофурил». Об этом со ссылкой на пресс-службу фармакологической компании «Босналек» сообщает «Коммерсант».
Всего южане и туристы потратили на противомикробный препарат 50,1 миллиона рублей, а количество его упаковок, проданных аптеками, превысило показатель июля прошлого года сразу на 38%.
Всего на противодиарейные препараты жители и гости юга России израсходовали 333,2 миллиона рублей. В компании «Босналек» возросший спрос на них объяснили совпавшими ростом интереса россиян к отдыху в Краснодарском крае и всплеском острых кишечных инфекций там из-за не самой лучшей санитарно-эпидемиологической ситуации.
Неделю назад в СМИ был опубликован прогноз Министерства природы об угрозах, с которыми может столкнуться Россия в результате глобального потепления. Среди прочего ведомство предсказывало, что в Южном федеральном округе может увеличиться заболеваемость острыми кишечными инфекционными заболеваниями из-за дефицита питьевой воды должного качества.