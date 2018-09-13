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Сенцова выдвинули на правозащитную премию
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Сенцова выдвинули на правозащитную премию 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Sergey Pivovarov / Reuters
Осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова предложили наградить премией «За свободу слова» имени Андрея Сахарова. С такой инициативой в Twitter выступили члены «Европейской Народной Партии» (EPP).
«Олег Сенцов — наш кандидат на премию Сахарова 2018», — сказали в социальной сети члены крупнейшей партии в Европарламенте. Они сопроводили твит хэштегами #FreeSentsov и #LetMyPeopleGo.
Европейский парламент учредил премию «За свободу мысли» имени Сахарова в 1988 году в честь советского физика и лидера правозащитного движения в СССР Андрея Сахарова. Ее вручают за «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару» в областях защиты прав человека и его основных свобод, защиты прав меньшинств, уважения норм международного права и развития демократии и отстаивания верховенства закона.
В конце августа бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Политик получил эту премию в 1983 году во время военного положения в Польше после интернирования. Он отметил, что украинскому режиссеру присуща «вера в демократию, мирные методы борьбы и действия, направленные во благо других».
В 2015 году Сенцов был осужден на 20 лет строгого режима по обвинению в нескольких поджогах, подготовке теракта в Крыму и взрывов в Симферополе. Свою вину он не признает. 14 мая 2018 года режиссер объявил голодовку и намеревался прекратить ее только в случае освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. По данным адвоката Дмитрия Динзе, его подзащитный похудел на 13 килограмм. Он также страдает от гипоксии (нехватки кислорода), в основном сердца и мозга. 10 сентября Сенцов охарактеризовал свое состояние как «стабильно-хреновое».
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