Сенцова выдвинули на правозащитную премию

«Олег Сенцов — наш кандидат на премию Сахарова 2018», — сказали в социальной сети члены крупнейшей партии в Европарламенте. Они сопроводили твит хэштегами #FreeSentsov и #LetMyPeopleGo.

Европейский парламент учредил премию «За свободу мысли» имени Сахарова в 1988 году в честь советского физика и лидера правозащитного движения в СССР Андрея Сахарова. Ее вручают за «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару» в областях защиты прав человека и его основных свобод, защиты прав меньшинств, уважения норм международного права и развития демократии и отстаивания верховенства закона.

В конце августа бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Политик получил эту премию в 1983 году во время военного положения в Польше после интернирования. Он отметил, что украинскому режиссеру присуща «вера в демократию, мирные методы борьбы и действия, направленные во благо других».

В 2015 году Сенцов был осужден на 20 лет строгого режима по обвинению в нескольких поджогах, подготовке теракта в Крыму и взрывов в Симферополе. Свою вину он не признает. 14 мая 2018 года режиссер объявил голодовку и намеревался прекратить ее только в случае освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. По данным адвоката Дмитрия Динзе, его подзащитный похудел на 13 килограмм. Он также страдает от гипоксии (нехватки кислорода), в основном сердца и мозга. 10 сентября Сенцов охарактеризовал свое состояние как «стабильно-хреновое».