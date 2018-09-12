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Главред «МК» обвинил жену в краже
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Медиамагнат Гусев пожаловался на жену в полицию 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев написал заявление в полицию на свою супругу. Он обвинил её в краже.
Гусев утверждает, что его жена Евгения Ефимова 4 сентября похитила коллекцию личных книг и картин известных художников, общая стоимость которых составляет $2 млн На данный момент правоохранители занимаются проверкой данной информации, пишет ФАН.
Ранее News.ru рассказывал о том, что Гусев делит с женой имущество стоимостью 27 млрд рублей. Тяжба проходит в рамках расторжения брака. Разделу подлежат доли в ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ООО «МК. Медиа-сервис», агентстве «Компания Фрегат», ЗАО «Издательский дом МК». Также супруга журналиста Евгения Ефимова просит разделить недвижимость, включая квартиру и 15 земельных участков, а также все деньги на счетах Гусева.
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