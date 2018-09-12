Главред «МК» обвинил жену в краже

Медиамагнат Гусев пожаловался на жену в полицию

Гусев утверждает, что его жена Евгения Ефимова 4 сентября похитила коллекцию личных книг и картин известных художников, общая стоимость которых составляет $2 млн На данный момент правоохранители занимаются проверкой данной информации, пишет ФАН.

Ранее News.ru рассказывал о том, что Гусев делит с женой имущество стоимостью 27 млрд рублей. Тяжба проходит в рамках расторжения брака. Разделу подлежат доли в ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ООО «МК. Медиа-сервис», агентстве «Компания Фрегат», ЗАО «Издательский дом МК». Также супруга журналиста Евгения Ефимова просит разделить недвижимость, включая квартиру и 15 земельных участков, а также все деньги на счетах Гусева.