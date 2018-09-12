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В российских школах появится новый урок
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В российских школах начнут изучать современные технологии 

РИА Новости + ещё 16 12 сентября 2018
Фото: Поиск ГЛАВНОЕ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВО ЭКОНОМИКА В МИРЕ ПРОИСШЕСТВИЯ СПОРТ НАУКА КУЛЬТУРА РЕЛИГИЯ ТУРИЗМ РАДИО SPUTNIK СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР В российских школах появится урок национальной технологической инициативы
В сентябре 2018 года в российских школах появится урок национальной технологической инициативы (НТИ), его цель — привлечь школьников к решению реальных технологических задач, сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании.
"В сентябре 2018 года в российских школах появится урок НТИ. Педагоги получат методические материалы, из которых по принципу конструктора смогут собрать урок или серию уроков по своему предмету. Урок рассчитан на учащихся 8-11 классов. В программу включены материалы разъясняющие старшеклассникам, что такое национальная технологическая инициатива, какие перед ней стоят задачи, каких специалистов будут требовать рынки НТИ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что разработано шесть сценариев урока, соответствующих направлениям НТИ: "человек", "информация", "инфраструктура", "техника", "производство" и "экология".
"В рамках этих направлений школьникам будут презентованы передовые технологии. Например, по направлению "человек" школьники смогут познакомиться с бионическими технологиями, редактированием генома, превентивной медициной. По направлению "информация" — с блокчейном, большими данными, искусственным интеллектом, квантовыми технологиями. На уроке "техника" учителя расскажут про развитие беспилотного транспорта и машинного зрения, " — следует из релиза.
Включить материалы в программу своих уроков смогут учителя биологии, физики, информатики и других дисциплин.
В пресс-службе добавили, что провести урок учителю помогут инженеры-новаторы, бизнесмены, молодые изобретатели: их короткие интервью включены в материалы к уроку, в конце занятия учащиеся смогут сыграть в мобильную игру: выступить в роли программистов, биологов, конструкторов будущего и совместными усилиями справиться с проблемами, которые ждут человечество в XXI веке.
"Цель урока НТИ — привлечь старшеклассников, интересующихся современными технологиями, к решению реальных технологических задач через участие в олимпиаде НТИ, помочь таким школьникам развить свои способности, приобрести технические навыки пройти через все этапы олимпиады и победить. Победа в олимпиаде позволит школьникам получить 100 баллов ЕГЭ и стать студентами сильнейших вузов-партнеров", — рассказали в РВК.
Соревнования в рамках олимпиады НТИ проводятся по 19 профилям, которые соответствуют отраслевым приоритетам национальной технологической инициативы — программы по созданию принципиально новых рынков и обеспечению глобального технологического лидерства России к 2035 году. В 2017/2018 учебном году заявки на участие в олимпиаде подали более 20 тысяч российских школьников.
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