Норкин взбесил россиян 

Телеведущий Андрей Норкин рассорил россиян, выгнав украинского эксперта из студии НТВ.
Накануне гостем шоу Норкина «Место встречи» стал Павел Жовниренко, предправления украинского Центра стратегических исследований. Темой выпуска стало превращение Украины в «плацдарм для террористов», а также «любовь» ее граждан к сайту «Миротворец».
В ходе шоу Жовниренко регулярно перебивал Норкина, чего тот в какой-то момент не выдержал. Ведущий спросил своего гостя, может ли он помолчать или ему мешает «недержание». Затем Норкин попросил выключить микрофон Жовниренко.
«Так, идите отсюда. Вы меня вывели из себя. Ариведерчи!» — заявил он, когда украинец отказался молчать.
В своей реакции на поведение телеведущего россияне разделились на два лагеря. Одни упрекнули его в хамстве.
«Просто кошмар. Позорище», — написали один.
Норкин давно в табло не получал. https://t.co/6jOTQsmbHd pic.twitter.com/ZPsTyBT9Ui— Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 11 сентября 2018 г.
Множество других пользователей социальных сетей сочли, что Норкин — «молодец». По их мнению, по-хамски вел себя как раз гость передачи, перебивая ведущего.
Гнать его поганой метлой! Молодец Норкин. — Павел Нижегородов (@6tJKAYXxTFXj2VY) 12 сентября 2018 г.
«Гнать его поганой метлой! Молодец, Норкин!» — подбодрил журналиста один из них.