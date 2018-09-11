Украинца выгнали из студии российского ток-шоу 

Телеведущий Андрей Норкин выгнал украинского эксперта из студии ток-шоу «Место встречи» в прямом эфире телеканала НТВ.
Телеведущий вышел из себя после того, как его несколько раз перебили на полуслове.
«Вы можете помолчать, у вас недержание, что ли? Выключите ему микрофон, я не могу работать!» — возмутился Норкин.
После того как украинец продолжил монолог без микрофона, ведущий предложил ему покинуть студию.
«Так, выйдете отсюда, будьте добры, покиньте студию! Ариведерчи!», — попросил ведущий.
Гость проследовал к выходу, по пути заявив, что Норкин боится правды.
«Человек прекрасно понимает, что, поскольку он старше меня, я ему ***** дать [сделать больно] не могу в прямом эфире», — заключил ведущий.