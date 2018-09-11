Украинца выгнали из студии российского ток-шоу

Телеведущий вышел из себя после того, как его несколько раз перебили на полуслове.

«Вы можете помолчать, у вас недержание, что ли? Выключите ему микрофон, я не могу работать!» — возмутился Норкин.

После того как украинец продолжил монолог без микрофона, ведущий предложил ему покинуть студию.

«Так, выйдете отсюда, будьте добры, покиньте студию! Ариведерчи!», — попросил ведущий.

Гость проследовал к выходу, по пути заявив, что Норкин боится правды.