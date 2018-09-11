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Золотов вызвал Навального на дуэль
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Глава Росгвардии потребовал сатисфакции от Навального 

РИА Новости + ещё 3 25 минут назад
Глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить в "отбивную".
В публикации возглавляемого Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" утверждается, что продукты для нужд ведомства закупаются по ценам существенно выше рыночных. Цены, по заявлению ФБК, выросли после того, как в конце прошлого года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии получил мясокомбинат "Дружба народов".
"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию", — заявил Золотов в обращении, опубликованном на канале Росгвардии в Youtube.
"Я просто вызывают вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную", — сказал генерал.
По его словам, органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты, службы собственной безопасности активно работают вместе с Росгвардией над выявлением "коррупционных недостатков" в ведомстве.
"Они (коррупционные недостатки) у нас действительно есть, они существуют. Поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела", — подчеркнул Золотов.
В публикации ФБК, в частности, говорилось, что закупочные цены на сок после смены поставщика выросли с 40 до 87 рублей.
"Та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим 40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может, там может быть лишь вода или суррогат", — заявил Золотов.
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