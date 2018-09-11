Золотов вызвал Навального на дуэль

Глава Росгвардии потребовал сатисфакции от Навального

Глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить в "отбивную".

В публикации возглавляемого Навальным " Фонда борьбы с коррупцией " утверждается, что продукты для нужд ведомства закупаются по ценам существенно выше рыночных. Цены, по заявлению ФБК, выросли после того, как в конце прошлого года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии получил мясокомбинат "Дружба народов".

"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию", — заявил Золотов в обращении, опубликованном на канале Росгвардии в Youtube.

"Я просто вызывают вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную", — сказал генерал.

По его словам, органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты , службы собственной безопасности активно работают вместе с Росгвардией над выявлением "коррупционных недостатков" в ведомстве.

"Они (коррупционные недостатки) у нас действительно есть, они существуют. Поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела", — подчеркнул Золотов.

В публикации ФБК, в частности, говорилось, что закупочные цены на сок после смены поставщика выросли с 40 до 87 рублей.