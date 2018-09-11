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Названы самые популярные направления на Новый год
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Названы самые популярные у россиян турнаправления на Новый год 

Ридус + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Абсолютное большинство россиян (73%) предпочитают проводить новогодние праздники за рубежом, сообщает Туту.ру.
Самыми популярными в этом году турнаправлениями оказались Таиланд, Чехия и Грузия. Среди российских курортов лидируют Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.
Кроме того, многие россияне готовы встретить Новый год Анталье, Стамбуле и на Гоа, а также в Санкт-Петербурге и Калининграде.
При этом туристический сервис отмечает, что реже стали искать авиабилеты в такие города как Бангкок, Дубай и Мюнхен.
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