В Крыму пренебрегли резким заявлением Киева

В Крыму прокомментировали заявление Киева о недопущении возобновления подачи воды на полуостров

«Четыре года мы справляемся. И дальше будем справляться. С питьевой водой у нас никаких проблем нет. Даже в высокий сезон, когда в Крым приезжает огромное количество отдыхающих, никаких перебоев с питьевой водой нет», — отметил Черняк.

По его словам, если говорить о воде, которую используют предприятия и сельхозпроизводители, то в регионе научились экономить, использовать технологию капельного орошения, правильно распределять воду.

Ранее Бабин заверил, что никаких переговоров и попыток «маленькими шажочками подвести» Киев под подачу этой воды не будет.