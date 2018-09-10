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В России исчезнет поваренная соль
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В России исчезнет поваренная соль 

Рамблер + ещё 19 7 часов назад
С будущего года в России перестанут продавать поваренную соль. Предполагающий это межгосударственный стандарт, как сообщают «Известия», вступил в силу в начале сентября.
Согласно новому ГОСТу, с 2019 года соль будет называться не поваренной, а пищевой, а также делиться на несколько категорий, например, морскую, молотую и другие.
По словам Дмитрия Вострикова, исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз», наименование соли как поваренной является «не совсем корректным», так как настоящая поваренная соль подвергается выварке, однако сейчас данный процесс проходит лишь выварочная соль.
«Теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано "Соль пищевая"», — отметил он.
Востриков добавил, что новый ГОСТ не должен сказаться на ценах на соль. В свою очередь, Андрей Карпов, руководитель Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, уверен, что изменения не отразятся на продажах продукта, так как покупателям важнее качество соли, а не надписи на упаковках.
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