В России исчезнет поваренная соль

С будущего года в России перестанут продавать поваренную соль. Предполагающий это межгосударственный стандарт, как сообщают «Известия», вступил в силу в начале сентября.

Согласно новому ГОСТу, с 2019 года соль будет называться не поваренной, а пищевой, а также делиться на несколько категорий, например, морскую, молотую и другие.

По словам Дмитрия Вострикова, исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз», наименование соли как поваренной является «не совсем корректным», так как настоящая поваренная соль подвергается выварке, однако сейчас данный процесс проходит лишь выварочная соль.

«Теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано "Соль пищевая"», — отметил он.