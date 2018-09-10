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Россияне останутся без поваренной соли
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В России исчезнет из продажи поваренная соль 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
В России в следующем году исчезнет из продажи поваренная соль, поскольку новый ГОСТ не предусматривает использование такого наименования. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз", которая объединяет крупнейших производителей соли в стране.
С 1 сентября в России вступил в силу новый ГОСТ на соль.
"Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования "поваренная", применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано "Соль пищевая", — рассказал глава ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
По его словам, термин "поваренная" не является характеристикой продукта и неверно передает смысл названия. Вместо этого соль на упаковке будет именоваться "морской", "молотой", "экстра" — в зависимости от ее качества и способа производства.
Кроме того, в соль перестанут добавлять йодид калия. Вместо этого производители будут использовать исключительно йодат калия, который позволяет увеличивать срок годности товаров.
Полностью "поваренная" соль исчезнет с прилавком в течение трех-пяти месяцев, подчеркивает издание.
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