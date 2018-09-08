Ещё
«Крымский мост сносит ветром»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымский мост сносит ветром 

Дни.ру 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинцы вновь выдумывают небылица про Крымский мост. Ранее в СМИ и соцсетях Незалежной сообщалось об "обрушении" трассы, о том, что по мосту якобы никто не ездит. Все эти вбросы легко опровергаются: достаточно лично проехаться по новенькому путепроводу. Но украинцы никак не уймутся: теперь они надеются, что Крымский мост снесет ветром.
"#Крым #Ялта и все побережье сегодня — это только начало. Толи еще будет… Шторм движется прям на Керченский пролив. А выстоит ли Крымский мост 8-го числа? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. Ред.)" — написал на своей странице в Twitter пользователь Видаль Сорокин.
Комментаторы понадеялись, что Крымский мост не выдержит шторм и рухнет.
"Даже если и выстоит — вода камень точит и шторм этот не последний", — написал Кат Леонидыч.
Действительно, погода в Крыму сейчас оставляет желать лучшего. Накануне сильные дожди частично подтопили Феодосию и Ялту. В выходные синоптики прогнозируют продолжение ливней, грозы, шторм и понижение температуры воздуха.
Вот только Крымскому мосту разгул стихии нипочем. Он построен с применением новейших технологий, ему не страшна даже традиционная для района Керченского пролива повышенная сейсмическая активность. Как говорят строители, мост простоит не менее 100 лет.
Дни.ру: последние новости
Землетрясение на Урале попало на видео Умер народный артист России Николай Черныш Умерла известная актриса театра "Современник"
Комментарии80
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жаль огорчать вас»: Леонтьев сообщил о болезни35
Убийство Захарченко дало обратный эффект246
Тихая смерть. США о новом оружии России46
Волк в законе. Его не могут поймать12
«Европа по полной облажалась»204
Видео
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда «Москвы слезам не верит» опровергла госпитализацию
Шоу-бизнес
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение