Крымский мост сносит ветром

Украинцы вновь выдумывают небылица про Крымский мост. Ранее в СМИ и соцсетях Незалежной сообщалось об "обрушении" трассы, о том, что по мосту якобы никто не ездит. Все эти вбросы легко опровергаются: достаточно лично проехаться по новенькому путепроводу. Но украинцы никак не уймутся: теперь они надеются, что Крымский мост снесет ветром.

"#Крым #Ялта и все побережье сегодня — это только начало. Толи еще будет… Шторм движется прям на Керченский пролив. А выстоит ли Крымский мост 8-го числа? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. Ред.)" — написал на своей странице в Twitter пользователь Видаль Сорокин.

Комментаторы понадеялись, что Крымский мост не выдержит шторм и рухнет.

"Даже если и выстоит — вода камень точит и шторм этот не последний", — написал Кат Леонидыч.

Действительно, погода в Крыму сейчас оставляет желать лучшего. Накануне сильные дожди частично подтопили Феодосию и Ялту. В выходные синоптики прогнозируют продолжение ливней, грозы, шторм и понижение температуры воздуха.

Украинцам Крымский мост по-прежнему не дает покоя. То он у них "разваливался", то его "разбирали". А теперь вот ветром сносит. Ну чудаки… На букву М. https://t.co/YyK2CT04CY— Константин Симонов (@ich_Mitra) September 7, 2018

Вот только Крымскому мосту разгул стихии нипочем. Он построен с применением новейших технологий, ему не страшна даже традиционная для района Керченского пролива повышенная сейсмическая активность. Как говорят строители, мост простоит не менее 100 лет.