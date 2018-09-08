Свыше трети избирателей проголосовали на выборах на Чукотке

Свыше трети избирателей проголосовали на выборах главы Чукотки к полудню

Явка избирателей на Чукотке на выборах губернатора региона к полудню составила 31,56%, что в среднем на 3% меньше явки на выборах главы области в 2013 году, сообщил РИА Новости представитель окружного избиркома.

На предыдущих выборах губернатора Чукотки в 2013 году явка избирателей на 12.00 местного времени (03.00 мск), составила 34,25%.

"Явка к полудню составила 31,56% — свой голос отдали 9398 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, нарушений не зарегистрировано.

Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.