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Свыше трети избирателей проголосовали на выборах на Чукотке
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Свыше трети избирателей проголосовали на выборах главы Чукотки к полудню 

РИА Новости + ещё 69 8 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Явка избирателей на Чукотке на выборах губернатора региона к полудню составила 31,56%, что в среднем на 3% меньше явки на выборах главы области в 2013 году, сообщил РИА Новости представитель окружного избиркома.
На предыдущих выборах губернатора Чукотки в 2013 году явка избирателей на 12.00 местного времени (03.00 мск), составила 34,25%.
"Явка к полудню составила 31,56% — свой голос отдали 9398 человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, нарушений не зарегистрировано.
На кресло губернатора на нынешних выборах претендуют Юлия Бутакова, выдвинутая ЛДПР, от КПРФ на выборы идет Владимир Гальцов, от ЕР — действующий глава региона Роман Копин, кандидатом от "Справедливой России" является Елена Половодова.
Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.
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