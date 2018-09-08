«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу

Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву , получившую скандальную известность после неуместно роскошной свадьбы ее дочери, вывели из состава президиума Краснодарского краевого суда. Это решение было вынесено пленумом Верховного суда России сообщается на его сайте.

В состав президиума краевого суда она входила с 7 июля 2015 года.

Николай Басков. 15 июля 2017 года в интернете появился ролик со свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суд, на которой присутствовали звезды эстрады, в их числе Валерий Меладзе

Позже появилась информация, что свадьба обошлась в два миллиона долларов, а артистам заплатили около 400 тысяч евро. Среди подарков молодоженам был автомобиль Bentley. Женихом стал сотрудник управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Затем появилась информация, что у судьи недоразумение с дипломом, утверждалось, что Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

Позже Совет судей Краснодарского края заявил, что свадьбу оплатил муж Хахалевой и расходы составили всего пять миллионов рублей, артисты выступили бесплатно.