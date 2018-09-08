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«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу
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«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу 

Рамблер + ещё 21 1 час назад
Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, получившую скандальную известность после неуместно роскошной свадьбы ее дочери, вывели из состава президиума Краснодарского краевого суда. Это решение было вынесено пленумом Верховного суда России, сообщается на его сайте.
В состав президиума краевого суда она входила с 7 июля 2015 года.
15 июля 2017 года в интернете появился ролик со свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суд, на которой присутствовали звезды эстрады, в их числе Валерий Меладзе и Николай Басков.
Позже появилась информация, что свадьба обошлась в два миллиона долларов, а артистам заплатили около 400 тысяч евро. Среди подарков молодоженам был автомобиль Bentley. Женихом стал сотрудник управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
Затем появилась информация, что у судьи недоразумение с дипломом, утверждалось, что Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.
Позже Совет судей Краснодарского края заявил, что свадьбу оплатил муж Хахалевой и расходы составили всего пять миллионов рублей, артисты выступили бесплатно.
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