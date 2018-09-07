Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу

Как сообщается, это произошло еще несколько дней назад. Артистке пришлось сделать прививку от столбняка, после чего ее отпустили домой.

Раиса Ивановна Рязанова родилась 31 октября 1944 года, в кино снимается с 1969 года, когда окончила ГИТИС. Народная артистка России, лауреат Госпремии СССР за роль Антонины в фильме «Москва слезам не верит». С 2005 года играет в Московском театре-студия под руководством Олега Табакова — «Табакерке».

В последние годы активно снимается в телесериалах, знакома телезрителю по проектам «Требуется няня», «Не родись красивой» и др.