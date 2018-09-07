Матерщина Шнурова дошла до Генпрокуратуры 

Член Совета Федерации Антон Беляков пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на участившиеся случаи нарушений требований закона о защите детей от нежелательной информации.
В качестве примера сенатор привел видео на песню группы «Ленинград» «Не хочу быть москвичом», размещенный на видеохостинге YouTube.
По словам Белякова, подобные видео, изобилующие нецензурной лексикой и пропагандой «асоциального образа жизни», должны быть недоступны для зрителей младше 18 лет.
«Однако очевидно, что это требование закона было нарушено, поскольку в Сети появились сотни пародийных роликов на композицию «Не хочу быть москвичом», созданные школьниками и подростками на различные темы», — говорится в обращении сенатора.
Среди них — клипы, «подрывающие семейные ценности, популяризирующие пагубные пристрастия, а также пропагандирующие среди подростков криминальный образ жизни сторонниками так называемого неформального объединения молодежных банд „АУЕ“ (арестантский уклад един)».
Беляков попросил Генпрокуратуру отчитаться о мерах, принимаемых для защиты детей от контента, способного причинить вред их здоровью и развитию, а также дать правовую оценку такому контенту и способам его распространения. Сенатор также потребовал принять предусмотренные законом меры в случае выявленных нарушений, в том числе меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию.