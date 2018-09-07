Матерщина Шнурова дошла до Генпрокуратуры

В качестве примера сенатор привел видео на песню группы «Ленинград» «Не хочу быть москвичом», размещенный на видеохостинге YouTube.

По словам Белякова, подобные видео, изобилующие нецензурной лексикой и пропагандой «асоциального образа жизни», должны быть недоступны для зрителей младше 18 лет.

«Однако очевидно, что это требование закона было нарушено, поскольку в Сети появились сотни пародийных роликов на композицию «Не хочу быть москвичом», созданные школьниками и подростками на различные темы», — говорится в обращении сенатора.

Среди них — клипы, «подрывающие семейные ценности, популяризирующие пагубные пристрастия, а также пропагандирующие среди подростков криминальный образ жизни сторонниками так называемого неформального объединения молодежных банд „АУЕ“ (арестантский уклад един)».