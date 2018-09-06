Умер Николай Черныш

«5 сентября ушёл из жизни актёр, талантливый педагог, профессор кафедры актёрского искусства БГИИК, народный артист РФ Николай Константинович Черныш», — говорится в сообщении.

За время работы в вузе Черныш написал и реализовал сценарии по произведениям Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, А. П. Чехова, поставил множество спектаклей, среди них: «10 суток за любовь», «Был выпускной вечер», «Дорогая Елена Сергеевна», «Похищение луковиц», «Над Тихой Сосной», «Скверно вы живёте, господа…», «Нужно быть человеком», «Игра в фанты» и другие.

Николай Черныш родился 16 мая 1938 года в городе Чугуев Харьковской области, работал в Закарпатском драматическом театре в Ужгороде, в Северо-Казахстанском русском драматическом театре имени Н. Погодина, в Архангельском областном театре драмы имени М. Ломоносова, в Белгородском драматическом театре имени М. С. Щепкина.

В 1986 году Николай Константинович Черныш удостоен звания народного артиста РСФСР.