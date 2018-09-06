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Путин официально внес поправки в пенсионную реформу
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Путин официально внес поправки в пенсионную реформу 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении пенсионного законодательства. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя председателя Совфеда Андрея Турчака.
«Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», — сказал он.
Ранее Владимир Путин выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию женщинам не на 8, а на 5 лет: до 60 лет, и сохранить право многодетных матерей на досрочный выход на пенсию.
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