Путин официально внес поправки в пенсионную реформу

«Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», — сказал он.

Ранее Владимир Путин выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию женщинам не на 8, а на 5 лет: до 60 лет, и сохранить право многодетных матерей на досрочный выход на пенсию.