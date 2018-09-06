МЧС предложило спасать россиян-экстремалов за деньги

МЧС России предложило обязать альпинистов и других туристов-экстремалов покрывать расходы на возможные спасательные операции. Об этом сообщает Life.

По задумке МЧС, экстремалы должны покупать специальные страховые полисы. Эту идею поддержали в Федерации альпинизма России (ФАР) и Российском союзе страховщиков (РСО). Ведомство и организации разрабатывают соответствующий законопроект.

Сейчас операции по спасению туристов проводят на бюджетные деньги.

«Пошёл в горы с риском для жизни ставить спортивные рекорды, изволь купить страховой спасательный полис — и вперёд», — заявили Life в МЧС.

В страховой полис планируют включить услуги по проведению поисково-спасательных работ и эвакуации. По предварительным оценкам, стоимость полиса в день может составлять тысячу рублей.

В МЧС рассказали, что для часа полета вертолета Ми-8 требуется 800 литров топлива стоимостью в 50 тысяч рублей. Рабочая смена группы спасателей и поисковой собаки обходятся примерно в сто тысяч рублей. На поиск и снятие одного рыбака с льдины государство тратит от 300 тысяч до миллиона рублей.