МЧС предложило спасать россиян-экстремалов за деньги 

МЧС России предложило обязать альпинистов и других туристов-экстремалов покрывать расходы на возможные спасательные операции. Об этом сообщает Life.
По задумке МЧС, экстремалы должны покупать специальные страховые полисы. Эту идею поддержали в Федерации альпинизма России (ФАР) и Российском союзе страховщиков (РСО). Ведомство и организации разрабатывают соответствующий законопроект.
Сейчас операции по спасению туристов проводят на бюджетные деньги.
«Пошёл в горы с риском для жизни ставить спортивные рекорды, изволь купить страховой спасательный полис — и вперёд», — заявили Life в МЧС.
В страховой полис планируют включить услуги по проведению поисково-спасательных работ и эвакуации. По предварительным оценкам, стоимость полиса в день может составлять тысячу рублей.
В МЧС рассказали, что для часа полета вертолета Ми-8 требуется 800 литров топлива стоимостью в 50 тысяч рублей. Рабочая смена группы спасателей и поисковой собаки обходятся примерно в сто тысяч рублей. На поиск и снятие одного рыбака с льдины государство тратит от 300 тысяч до миллиона рублей.
В прошлом году сообщалось о планах МЧС вернуть штрафы для снимаемых с льдин рыбаков. Несколько лет назад в Сахалинской области власти дали спасателям право требовать с рыболовов возмещения средств за спасательную операцию. Однако областная прокуратура потребовала отменить взыскания из-за несоответствия местного законодательства федеральному. После этого в МЧС пообещали разработать поправки в федеральные законы.