Принято решение по Навальному

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Навального оставили под арестом 

BFM.RU + ещё 15 1 час назад
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты оппозиционера.
Мосгорсуд признал законным назначение 30 суток административного ареста блогеру Алексею Навальному, признанному виновным Тверским судом в повторной организации несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС.
Апелляционная жалоба защитника оппозиционера отклонена. Таким образом, Навальный проведет под арестом еще три недели. Уточняется, что срок административного наказания оппозиционера исчисляется с 17:10 мск 27 августа. Суд зачел в срок наказания задержание блогера.
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