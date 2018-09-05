Принято решение по Навальному

Навального оставили под арестом

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты оппозиционера.

Мосгорсуд признал законным назначение 30 суток административного ареста блогеру Алексею Навальному , признанному виновным Тверским судом в повторной организации несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционная жалоба защитника оппозиционера отклонена. Таким образом, Навальный проведет под арестом еще три недели. Уточняется, что срок административного наказания оппозиционера исчисляется с 17:10 мск 27 августа. Суд зачел в срок наказания задержание блогера.