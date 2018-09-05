Первый канал лишился ведущего

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Валерий Фадеев ушел с Первого канала 

Газета.Ru + ещё 14 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Общественной палаты России и телеведущий Валерий Фадеев заявил, что больше не будет вести программу "Воскресное время" на Первом канале. Об этом сообщает ФАН.
"Я подрабатывал на Первом канале, теперь не подрабатываю", — сказал Фадеев.
По данным агентства, Фадеев ушел с Первого канала, чтобы сосредоточиться на работе в Общественной палате.
Как отмечается, Фадеев вел программу "Воскресное время" с 2016 года.
Ранее СМИ сообщили, что Фадеев больше не будет вести программу "Воскресное время" из-за загруженности в ОП.
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