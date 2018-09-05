Первый канал лишился ведущего

Валерий Фадеев ушел с Первого канала

"Я подрабатывал на Первом канале, теперь не подрабатываю", — сказал Фадеев.

По данным агентства, Фадеев ушел с Первого канала, чтобы сосредоточиться на работе в Общественной палате.

Как отмечается, Фадеев вел программу "Воскресное время" с 2016 года.

Ранее СМИ сообщили, что Фадеев больше не будет вести программу "Воскресное время" из-за загруженности в ОП.