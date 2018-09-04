Николай Шадрин умер во время гастролей

Актер Курского драмтеатра им. Пушкина Николай Шадрин скончался во Владикавказе , сообщает Life.ru.

Во Владикавказе Шадрин находился на гастролях, ему был 71 год.

Шадрин был любимцем курской публики, сообщают местные СМИ. Он также писал книги. В 2006 году Шадрин попал в рейтинг газеты «Литературная Россия». Среди 50 ведущих литераторов страны, которые пишут на исторические темы, Шадрин занял 14-е место. Среди его работ — роман «Без царя», повести «Грех», «Небо в алмазах» и др.

Книги Шадрина переведены на немецкий и французский языки.