Николай Шадрин умер во время гастролей 

Актер Курского драмтеатра им. Пушкина Николай Шадрин скончался во Владикавказе, сообщает Life.ru.
Во Владикавказе Шадрин находился на гастролях, ему был 71 год.
Шадрин был любимцем курской публики, сообщают местные СМИ. Он также писал книги. В 2006 году Шадрин попал в рейтинг газеты «Литературная Россия». Среди 50 ведущих литераторов страны, которые пишут на исторические темы, Шадрин занял 14-е место. Среди его работ — роман «Без царя», повести «Грех», «Небо в алмазах» и др.
Книги Шадрина переведены на немецкий и французский языки.