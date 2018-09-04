Зятя Михалкова признали банкротом

По данным агентства, Бакова признали банкротом по заявлению Бинбанка . Инстанция также запустила процедуру реализации имущества гендиректора КТЗ.

Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов задолженность Бакова перед банком в 78 миллионов рублей. Отчет о ходе процедуры банкротства будет представлен 19 февраля следующего года.

Бинбанк также потребовал признать банкротом президента КТЗ Михаила Болотина

В апреле сообщалось, что совладельцы концерна Болотин и Баков предлагали Бинбанку урегулировать задолженность мирным путем.

СМИ писали, что финансовые проблемы у КТЗ начались в 2010 году из-за проблем со спросом. По данным РБК, около 84 миллиардов рублей долгов концерна приходится на ВЭБ . В итоге ВЭБ инициировал процедуру банкротства некоторых предприятий КТЗ. Управление концерном перешло к «Ростеху»

«Коммерсант» писал, что «Ростех» нашел для КТЗ нового частного инвестора — машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты»