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Зятя Михалкова признали банкротом
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Зятя Михалкова признали банкротом 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве суд признал банкротом гендиректора концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), зятя режиссера Никиты Михалкова Альберта Бакова. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Бакова признали банкротом по заявлению Бинбанка. Инстанция также запустила процедуру реализации имущества гендиректора КТЗ.
Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов задолженность Бакова перед банком в 78 миллионов рублей. Отчет о ходе процедуры банкротства будет представлен 19 февраля следующего года.
Бинбанк также потребовал признать банкротом президента КТЗ Михаила Болотина.
В апреле сообщалось, что совладельцы концерна Болотин и Баков предлагали Бинбанку урегулировать задолженность мирным путем.
СМИ писали, что финансовые проблемы у КТЗ начались в 2010 году из-за проблем со спросом. По данным РБК, около 84 миллиардов рублей долгов концерна приходится на ВЭБ. В итоге ВЭБ инициировал процедуру банкротства некоторых предприятий КТЗ. Управление концерном перешло к «Ростеху».
«Коммерсант» писал, что «Ростех» нашел для КТЗ нового частного инвестора — машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты»
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