Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ

В сентябре 2018 года сургутские первоклассники получили в подарок от чиновников дневники, в которых герб России нарисован с ошибкой. Фото дневника опубликовано в паблике «Подслушано у учителей» в соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, что на странице с описанием символов Российской Федерации двуглавый орёл на гербе держит в когтях серп и молот вместо скипетра и державы.

ВКонтакте

«Тот, кто делал макет, в душе коммунист))). А в типографии его соратники)))» — написала в комментариях пользовательница Наталья Левашова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Также пользователи отметили, что одноглавый орел с серпом и молотом в когтях изображен на гербе Австрии.

По данным «Югра-ТВ», дневники были отпечатаны в Ульяновске. Департамент образования Сургута сейчас обсуждает с издательством возможность напечатать новый тираж с исправленной ошибкой.

В начале июня резонансной стала история об украинской грамоте, которой наградили ученика уссурийской школы № 30 за отличную учебу. Родители мальчика рассказали об этом в соцсетях, после чего управление образования и молодежной политики Уссурийска начало проверку инцидента. Директор школы Татьяна Бабенко пояснила, что одна из учительниц в конце года заполняла грамоты, одной не хватило, и она скачала поздравительный лист в интернете. На украинский герб учительница не обратила внимания.