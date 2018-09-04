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Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
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Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
В сентябре 2018 года сургутские первоклассники получили в подарок от чиновников дневники, в которых герб России нарисован с ошибкой. Фото дневника опубликовано в паблике «Подслушано у учителей» в соцсети «ВКонтакте».
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На снимке видно, что на странице с описанием символов Российской Федерации двуглавый орёл на гербе держит в когтях серп и молот вместо скипетра и державы.
ВКонтакте
«Тот, кто делал макет, в душе коммунист))). А в типографии его соратники)))» — написала в комментариях пользовательница Наталья Левашова (орфография и пунктуация автора сохранены).
Также пользователи отметили, что одноглавый орел с серпом и молотом в когтях изображен на гербе Австрии.
По данным «Югра-ТВ», дневники были отпечатаны в Ульяновске. Департамент образования Сургута сейчас обсуждает с издательством возможность напечатать новый тираж с исправленной ошибкой.
В начале июня резонансной стала история об украинской грамоте, которой наградили ученика уссурийской школы № 30 за отличную учебу. Родители мальчика рассказали об этом в соцсетях, после чего управление образования и молодежной политики Уссурийска начало проверку инцидента. Директор школы Татьяна Бабенко пояснила, что одна из учительниц в конце года заполняла грамоты, одной не хватило, и она скачала поздравительный лист в интернете. На украинский герб учительница не обратила внимания.
Комментарии57
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