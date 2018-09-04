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Боксер-меценат потребовал уничтожить «Матильду»
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Боксер-меценат потребовал уничтожить «Матильду» за распространение порнографии 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Санкт-Петербургский суд принял иск уральского мецената Руслана Алиева о физическом уничтожении, запрете на распространение фильма Алексея Учителя «Матильда» и удалению выложенных в интернете копий картины. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат истца.
Он требует приравнять ленту к популяризации порнографии. По словам адвоката, его доверитель смотрел картину, прежде чем вынеси о ней суждение. Кроме того, он требует взыскать с киностудии режиссера «Рок» один миллион рублей за моральный ущерб.
«Мой доверитель воспринимает критику Николая II как обращенную к нему лично. О такой реакции на художественное произведение свидетельствует анализ профиля личности истца», — рассказал адвокат.
Алиев ссылается на 152-ю статью Гражданского кодекса («Защита чести, достоинства и деловой репутации»). К иску приложены заключения лингвиста, психолога и историка.
По информации издания, Алиев — воцерковленный боксер и меценат, автор исторического проекта «Император Николай II. Переосмысление истории: от осознания к покаянию и возрождению».
В октябре 2017 года на большие экраны вышел фильм «Матильда» об отношениях будущего российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Картина вызвала широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно жаловалась на картину в прокуратуру, пытаясь не допустить выход ленты в прокат. По ее мнению, фильм оскорбляет чувства верующих.
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