Боксер-меценат потребовал уничтожить «Матильду» за распространение порнографии

Санкт-Петербургский суд принял иск уральского мецената Руслана Алиева о физическом уничтожении, запрете на распространение фильма Алексея Учителя «Матильда» и удалению выложенных в интернете копий картины. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат истца.

Он требует приравнять ленту к популяризации порнографии. По словам адвоката, его доверитель смотрел картину, прежде чем вынеси о ней суждение. Кроме того, он требует взыскать с киностудии режиссера «Рок» один миллион рублей за моральный ущерб.

«Мой доверитель воспринимает критику Николая II как обращенную к нему лично. О такой реакции на художественное произведение свидетельствует анализ профиля личности истца», — рассказал адвокат.

Алиев ссылается на 152-ю статью Гражданского кодекса («Защита чести, достоинства и деловой репутации»). К иску приложены заключения лингвиста, психолога и историка.

По информации издания, Алиев — воцерковленный боксер и меценат, автор исторического проекта «Император Николай II. Переосмысление истории: от осознания к покаянию и возрождению».