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Названы самые дорогие курортные поселки этого лета
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Названы самые дорогие курортные поселки этого лета 

РИА Новости + ещё 6 4 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Три крымских и семь кубанских курортных поселков попали в первую десятку самых недешевых мест, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг популярных курортных поселков, где туристы платили за жилье больше всего, возглавили села Джанхот и Криница, входящие в город-курорт Геленджик Краснодарского края. Третье по дороговизне — село Бжид, входящее в Джубгу Краснодарского края.
Затем — село Прибрежное в Сакском районе Крыма, станица Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края, хутор Бетта (Геленджик), село Андреевка (Севастополь), Мисхор, входящий в крымский поселок Кореиз. Замыкают "дорогую" для курортников десятку село Дивноморское (Геленджик) и поселок Шепси в Туапсинском районе Краснодарского края.
Летом в "дорогих" поселках Крыма туристы отдыхали от восьми до десяти ночей и тратили на аренду жилья в среднем от 2,9 до 3,5 тысячи рублей в сутки. В кубанских поселках отдыхающие жили в среднем от пяти до семи ночей и платили от 2,9 до 5,4 тысячи рублей в сутки.
Дороже всего обходился отпуск в курортных поселках Геленджика и в селе Прибрежное в Крыму. По длительности отдыха на "дорогих" курортах лидировали Андреевка и Мисхор.
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