Названы самые дорогие курортные поселки этого лета

Три крымских и семь кубанских курортных поселков попали в первую десятку самых недешевых мест, сообщает Tvil.ru.

Рейтинг популярных курортных поселков, где туристы платили за жилье больше всего, возглавили села Джанхот и Криница, входящие в город-курорт Геленджик Краснодарского края . Третье по дороговизне — село Бжид, входящее в Джубгу Краснодарского края.

Затем — село Прибрежное в Сакском районе Крыма, станица Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края, хутор Бетта (Геленджик), село Андреевка (Севастополь), Мисхор, входящий в крымский поселок Кореиз. Замыкают "дорогую" для курортников десятку село Дивноморское (Геленджик) и поселок Шепси в Туапсинском районе Краснодарского края.

Летом в "дорогих" поселках Крыма туристы отдыхали от восьми до десяти ночей и тратили на аренду жилья в среднем от 2,9 до 3,5 тысячи рублей в сутки. В кубанских поселках отдыхающие жили в среднем от пяти до семи ночей и платили от 2,9 до 5,4 тысячи рублей в сутки.

Дороже всего обходился отпуск в курортных поселках Геленджика и в селе Прибрежное в Крыму. По длительности отдыха на "дорогих" курортах лидировали Андреевка и Мисхор.