Обнаженные среди пустыни

Создатели Burning Man уверяют, что в действительности в пустыне Блэк-Рок создается временный город и культурное движение, основанное на таких принципах, как отказ от коммерции и денег, радикальная вовлечённость и самовыражение, совместная работа и творчество, гражданская ответственность и экологический принцип «не оставляй следа»

4/18 Создатели Burning Man уверяют, что в действительности в пустыне Блэк-Рок создается временный город и культурное движение, основанное на таких принципах, как отказ от коммерции и денег, радикальная вовлечённость и самовыражение, совместная работа и творчество, гражданская ответственность и экологический принцип «не оставляй следа»

Экстравагантный внешний вид Алены Водонаевой на фестивале вызван особенностями дресс-кода. На самом деле она не выделяется на фоне других гостей, а то и выглядит скромнее некоторых

3/18 Экстравагантный внешний вид Алены Водонаевой на фестивале вызван особенностями дресс-кода. На самом деле она не выделяется на фоне других гостей, а то и выглядит скромнее некоторых

В этом году на фестиваль поехала бывшая участница "Дома 2" Алена Водонаева. Она уже выложила откровенные снимки в свой "Инстаграм"

2/18 В этом году на фестиваль поехала бывшая участница "Дома 2" Алена Водонаева. Она уже выложила откровенные снимки в свой "Инстаграм"

Знаменитый фестиваль современного искусства Burning Man проходит в пустыне Блэк-Рок, США. Откровенные наряды и сумасшедшие инсталляции самого необычного фестиваля — в нашей фотогалерее.

Знаменитый фестиваль современного искусства Burning Man-2018 стартовал 26 августа в пустыне Блэк-Рок, США

В этом году тема Burning Man — "Я, робот", отсылаясь к знаменитому фантасту Айзека Азимова . Ночью 3 сентября на фестивале традиционно сожгут деревянную статую человека, из чего собственно и происходит название события "Горящий человек".

Создатели Burning Man уверяют, что в действительности это временный город и культурное движение, основанное на таких принципах, как отказ от коммерции и денег, радикальная вовлечённость и самовыражение, совместная работа и творчество, гражданская ответственность и экологический принцип «не оставляй следа».

В этом году на фестиваль поехала бывшая участница "Дома 2" Алена Водонаева . Она уже выложила откровенные снимки в свой "Инстаграм".

Экстравагантный внешний вид Алены Водонаевой на фестивале вызван особенностями дресс-кода. На самом деле она не выделяется на фоне других гостей, а то и выглядит скромнее некоторых.