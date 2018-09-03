Обнаженные среди пустыни 

Знаменитый фестиваль современного искусства Burning Man-2018 стартовал 26 августа в пустыне Блэк-Рок, США.
В этом году тема Burning Man — "Я, робот", отсылаясь к знаменитому фантасту Айзека Азимова. Ночью 3 сентября на фестивале традиционно сожгут деревянную статую человека, из чего собственно и происходит название события "Горящий человек".
Создатели Burning Man уверяют, что в действительности это временный город и культурное движение, основанное на таких принципах, как отказ от коммерции и денег, радикальная вовлечённость и самовыражение, совместная работа и творчество, гражданская ответственность и экологический принцип «не оставляй следа».
В этом году на фестиваль поехала бывшая участница "Дома 2" Алена Водонаева. Она уже выложила откровенные снимки в свой "Инстаграм".
Экстравагантный внешний вид Алены Водонаевой на фестивале вызван особенностями дресс-кода. На самом деле она не выделяется на фоне других гостей, а то и выглядит скромнее некоторых.