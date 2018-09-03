Ещё
Обнаженные среди пустыни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнаженные среди пустыни 

Рамблер 1 час назад
Знаменитый фестиваль современного искусства Burning Man проходит в пустыне Блэк-Рок, США. Откровенные наряды и сумасшедшие инсталляции самого необычного фестиваля — в нашей фотогалерее.
1/18  Знаменитый фестиваль современного искусства Burning Man-2018 стартовал 26 августа в пустыне Блэк-Рок, США
Фото:
2/18  В этом году на фестиваль поехала бывшая участница "Дома 2" Алена Водонаева. Она уже выложила откровенные снимки в свой "Инстаграм"
Фото:
3/18  Экстравагантный внешний вид Алены Водонаевой на фестивале вызван особенностями дресс-кода. На самом деле она не выделяется на фоне других гостей, а то и выглядит скромнее некоторых
Фото:
4/18  Создатели Burning Man уверяют, что в действительности в пустыне Блэк-Рок создается временный город и культурное движение, основанное на таких принципах, как отказ от коммерции и денег, радикальная вовлечённость и самовыражение, совместная работа и творчество, гражданская ответственность и экологический принцип «не оставляй следа»
Фото:
5/18 
Фото:
6/18 
Фото:
7/18 
Фото:
8/18 
Фото:
9/18 
Фото:
10/18 
Фото:
11/18 
Фото:
12/18 
Фото:
13/18 
Фото:
14/18 
Фото:
15/18 
Фото:
16/18 
Фото:
17/18 
Фото:
18/18 
Фото:
Знаменитый фестиваль современного искусства Burning Man-2018 стартовал 26 августа в пустыне Блэк-Рок, США.
В этом году тема Burning Man — "Я, робот", отсылаясь к знаменитому фантасту Айзека Азимова. Ночью 3 сентября на фестивале традиционно сожгут деревянную статую человека, из чего собственно и происходит название события "Горящий человек".
Создатели Burning Man уверяют, что в действительности это временный город и культурное движение, основанное на таких принципах, как отказ от коммерции и денег, радикальная вовлечённость и самовыражение, совместная работа и творчество, гражданская ответственность и экологический принцип «не оставляй следа».
В этом году на фестиваль поехала бывшая участница "Дома 2" Алена Водонаева. Она уже выложила откровенные снимки в свой "Инстаграм".
Экстравагантный внешний вид Алены Водонаевой на фестивале вызван особенностями дресс-кода. На самом деле она не выделяется на фоне других гостей, а то и выглядит скромнее некоторых.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы35
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко369
Из поминок по Кобзону устроили праздник513
Война с Россией: почему Вашингтон беззащитен65
В московском метро жестоко убит полицейский185
Видео
01:40
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
00:28
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
Соловьев вспомнил о кошмарах
Образование Общество
02:09
Новый конфликт в Третьяковке
Общество
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение