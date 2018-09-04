Вслед за репостами будут сажать и за аниме

Минюст России готовит изменения в Уголовный кодекс, которые установят ответственность за распространение в Интернете информации, опасной для несовершеннолетних.

Законопроект предусматривает внесение изменений в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» УК РФ

Уголовная ответственность будет установлена «за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть „Интернет“, информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью».

Кроме того, действие статьи планируется распространить и на несовершеннолетних, поскольку зачастую именно они делятся друг с другом опасным контентом.