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Вслед за репостами будут сажать и за аниме
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Вслед за репостами будут сажать и за аниме 

Рамблер + ещё 6 40 минут назад
Фото: кадр из аниме "Наруто"
Минюст России готовит изменения в Уголовный кодекс, которые установят ответственность за распространение в Интернете информации, опасной для несовершеннолетних.
Законопроект предусматривает внесение изменений в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» УК РФ.
Уголовная ответственность будет установлена «за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть „Интернет“, информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью».
Кроме того, действие статьи планируется распространить и на несовершеннолетних, поскольку зачастую именно они делятся друг с другом опасным контентом.
Эксперты считают, что изменения создадут почву для произвола со стороны правоохранительных органов. По их мнению, к посадкам за лайки и репосты могут прибавиться посадки за мультфильмы в жанре аниме.
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