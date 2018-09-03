Новый конфликт в Третьяковке, или больше одного не собираться!

Новый конфликт в Третьяковской галерее. Посетительница музея была вынуждена покинуть его, так как обсуждала экспонаты со своими детьми. Алла Зеленина хотела рассказать им о картинах периода начала ХХ века и «мира Искусства». Охрана препроводила их к выходу. Похожий конфликт произошел в начале июля, когда преподаватели истфака МГУ привели в музей своих студентов. Обсуждение картин музейные работники тогда сочли «нелегальной» экскурсией. Историки тогда обратились с открытым письмом в Министерство культуры с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Неизвестно, что произошло дальше, но через некоторое время МГУ принес музею извинения. Теперь же инцидент произошел при семейном визите Третьяковской галереи. Алла Зеленина, посетительница Третьяковской галереи: «Я со своими двумя старшими дочерями, 18 и 20 лет, и несколькими их друзьями того же возраста, решили сходить в Третьяковскую галерею. Я занималась антиквариатом, у меня была своя галерея, было им всегда интересно слушать мои рассказы о картинах, поэтому они решили, чтобы я это все проиллюстрировала произведениями искусств. Мы много чего обсуждали. Например, технологию изготовления рамы, золочения, как старятся картины, то есть вопросы, которые обычно не поднимаются третьяковскими экскурсоводами. Какое-то время мы разговаривали, через некоторое время к нам подошла хранительница и сказала немедленно прекратить экскурсию, потому что она не видит у меня аккредитации на проведение экскурсии. Я ей попробовала объяснить, что мы пришли сюда пообщаться, посмотреть картины, обсудить их, но это не возымело действия, даже позвали охранника для полной убедительности. Нам ничего не оставалось, как покинуть залы». Главным критерием в этой ситуации может быть то, шла ли речь о платной экскурсией или нет. Если нет, то это смахивает на нарушение Третьяковкой, ни много, ни мало, основного закона страны, считает управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры» Владимир Юрасов Владимир Юрасов, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры»: «Нельзя забывать, что у нас есть Конституция РФ, где четко сказано, что каждый гражданин свободно может посещать любые публичные места, не запрещенные с точки зрения безопасности и так далее. Музеи также относятся к этим публичным местам. Соответственно, ограничений никаких не существует. Где найти тонкую грань между тем, когда приходит компания из нескольких людей, и один другому рассказывает про историю создания картины, про ее автора, как она была написана и так далее, и предпринимательской деятельностью, когда люди целенаправленно создают мероприятия, на которых они зарабатывают денежные средства. В гражданском кодексе РФ четко сказано, что такое предпринимательская деятельность — это деятельность, направленная на извлечение прибыли». Во время конфликта между преподавателями истфака и Третьяковской галереей, Business FM выяснила, что, например, в Лувре, группа до семи человек экскурсией не считается. В ином случае ее нужно зарегистрировать заранее и заплатить 70 евро. Это даст право громко говорить в музее, получить скидку на входной билет и доступ в конференц-зал для предварительного или последующего обсуждения увиденного. По правилам же Третьяковской галереи группой считается «группа» от одного человека. Комментарий Третьяковской галереи по поводу ситуации радиостанции получить пока не удалось.