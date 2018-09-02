Умер Коля Васин

Умер создатель крупнейшего в России музея The Beatles

Создатель крупнейшего в России музея группы The Beatles Николай Васин, известный как Коля Васин, умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил его друг Николай Барабанов.

«29 Августа мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!» — написал он.

Васин был известным поклонником творчества The Beatles, его называли главным битломаном России и СССР. В 1960-х годах на фоне увлечения музыкой группы он переоборудовал свою квартиру в музей, посвящённый «ливерпульской четвёрке».

Васин был обладателем концертного альбома Live Peace in Toronto 1969, подписанного для него самим Джоном Ленноном.