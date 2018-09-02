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Умер Коля Васин
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Умер создатель крупнейшего в России музея The Beatles 

RT на русском + ещё 24 2 часа назад
Фото: Николай Васин / © nick.barabanov.9 Facebook
Создатель крупнейшего в России музея группы The Beatles Николай Васин, известный как Коля Васин, умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил его друг Николай Барабанов.
«29 Августа мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!» — написал он.
Васин был известным поклонником творчества The Beatles, его называли главным битломаном России и СССР. В 1960-х годах на фоне увлечения музыкой группы он переоборудовал свою квартиру в музей, посвящённый «ливерпульской четвёрке».
Васин был обладателем концертного альбома Live Peace in Toronto 1969, подписанного для него самим Джоном Ленноном.
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