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Кофе и шоколад хотят запретить на территории школ
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Онищенко предложил запретить продажу кофе на территории школ 

РИА Новости + ещё 21 20 часов назад
Фото: © Sputnik / Леван Авлабрели
Запрет продажи кофеиносодержащих напитков на территории школ, введенный в Южной Корее, является правильной мерой, такой опыт могла бы перенять и Россия, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что южнокорейские власти водят запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ, обновленный "Специальный закон о безопасной диете для детей" вступает в силу с 14 сентября.
"Правильная мера, и я думаю, что мы вполне можем, опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране", — сказал Онищенко РИА Новости.
Он пояснил, что кофеин, по сути, является наркотиком, так как вызывает привыкание. При этом он содержится в энергетических напитках, запрет на продажу которых есть и в России.
Депутат также обратил внимание на особенность детской психики.
"Если он (ребенок — ред.) не видит, он не интересуется. Как только он увидел — все, надо попробовать", — добавил Онищенко.
По его словам, нужно сделать все, чтобы максимально исключить возможность доступа детей к тому, что может перерасти в пагубную привычку.
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