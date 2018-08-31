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Тест: Как СССР участвовал во Второй мировой?
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Тест: Как СССР участвовал во Второй мировой войне? 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тридцать первого августа 1939 года немцы устроили провокацию, которая позволила им развязать Вторую мировую войну. Фашисты инсценировали нападение на немецкую радиостанцию в Гляйвице и обвинили в этой атаке Польшу.
Вторая мировая продолжалась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, и огромный вклад в победу над гитлеровской коалицией внес Советский Союз. СССР участвовал в военных конфликтах не только на своей территории. Готовы проверить, хорошо ли вы знаете этот период истории? Пройдите тест.
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