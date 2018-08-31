Онищенко рассказал, как дожить до пенсии

Отметим, что в настоящее время многих россиян волнует вопрос о том, как дожить до пенсии. Он связан с тем, что власти планируют увеличить пенсионный возраст. Планируется, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. При этом, в настоящее время пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, а для мужчин — 60 лет. Однако на днях президент РФ Владимир Путин заявил о смягчении пенсионных изменений и предложил сделать возрастом для выхода на пенсию для женщин 60 лет.

В комментарии для средств массовой информации Онищенко подчеркнул, что для того, чтобы человек дожил до пенсии, ему необходимо постоянно заниматься какими-то делами и изучать что-то новое. Также он отметил, что продолжительность жизни напрямую зависит от уровня образования.