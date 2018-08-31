Онищенко рассказал, как дожить до пенсии 

Российский врач, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко дал совет гражданам России, как дожить до пенсии.
Отметим, что в настоящее время многих россиян волнует вопрос о том, как дожить до пенсии. Он связан с тем, что власти планируют увеличить пенсионный возраст. Планируется, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. При этом, в настоящее время пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, а для мужчин — 60 лет. Однако на днях президент РФ Владимир Путин заявил о смягчении пенсионных изменений и предложил сделать возрастом для выхода на пенсию для женщин 60 лет.
В комментарии для средств массовой информации Онищенко подчеркнул, что для того, чтобы человек дожил до пенсии, ему необходимо постоянно заниматься какими-то делами и изучать что-то новое. Также он отметил, что продолжительность жизни напрямую зависит от уровня образования.
«Чем у человека выше образование, тем он дольше живет. Для пожилых людей есть такой прием, им даже психологи рекомендуют. Ну допустим человек начинает изучать иностранный язык. Для чего? Для того, чтобы работал мозг. Когда работает мозг, значит все остальное под него подстраивается. А если человек исключается из трудового процесса, он только спит, ест и все, то он моментально рассыпается», — сказал он. Видеозапись разговора с Онищенко опубликована в Telegram-канале LifeShot.