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Пока вы спали: в Россию везут бракованную еду
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Пока вы спали: в Россию везут бракованную еду 

Рамблер 1 час назад

Роспотребнадзор втрое чаще бракует импортную еду

С 2007 года Роспотребнадзор втрое чаще бракует импортные продукты, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. В 2017-м среди изъятых надзорной службой продуктов 35% были зарубежными, тогда как 10-ю годами ранее — лишь 10%. В Роспотребнадзоре объяснили это тем, что нормативы безопасности продуктов в России жестче, чем в США и странах Европейского союза.

Главком ВМФ раскрыл детали учений в Средиземноморье

В учениях российских ВКС и ВМФ в Средиземном море поучаствуют 26 кораблей и 34 летательных аппарата. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил главком Военно-морского флота РФ Владимир Королев. По его словам, среди кораблей будут две подводные лодки и ракетный крейсер «Маршал Устинов», а среди летательных аппаратов — бомбардировщик Ту-160, истребители Су-30СМ и Су-33 и противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142.

Отельные крысы и фальшивые остановки: как обманывают туристов

РИА Новости рассказало, как избежать мошенников на отдыхе. Так, перед поездкой стоит убедиться, что вы арендуете через интернет коттедж в Ялте, а не загородный дом под Тамбовом. В гостинцах следует быть начеку, чтобы не стать жертвой особого рода воров — «отельных крыс». Мошенников стоит заподозрить и в чересчур дружелюбных местных жителях. Ими же могут оказаться люди, которые предлагают сфотографироваться, например, с обезьяной — порой они не предлагают, а вынуждают. Примерно также поступают стамбульские чистильщики обуви. Наконец, в Китае следует опасаться даже автобусных остановок, ведь бывали случаи, когда мошенники устанавливали фальшивые. В итоге отчаявшегося дождаться автобуса туриста подвозил извозчик, разумеется, не по расценкам общественного транспорта.

Ельцин нахваливал Путина Клинтону

Первый президент России Борис Ельцин предупреждал 42-го президента США Билла Клинтона о выборе своим преемником Владимира Путина. Об этом свидетельствуют расшифровки телефонных разговоров Ельцина и Клинтона, опубликованные на сайте библиотеки имени последнего. По словам Ельцина, Путин — надежный, обстоятельный, сильный и общительный человек, демократ и знаток Запада.
«Вы будете вместе работать», — выражал уверенность тогдашний президент России.

Украинцы будут бегать «маратоны» и ездить на «Гондах»

«Известия» проанализировали реформу правописания, затеянную Министерством образования Украины. Ради большей латинизации и отдаления от русского языка Минобразования предлагает разрешить использовать букву «и», аналог русской «ы», в начале слов — то есть, например, «индюк» станет «ындыком». Также предлагается употреблять «т» вместо «ф» в словах греческого происхождения — то есть украинцы будут бегать не «марафон», а «маратон». Кроме того, вскоре местные автомобилисты могут пересесть с автомобилей «Хонда» на машины «Гонда», ведь чиновники предложили использовать «г» вместо «х» в в начале слов иностранного происхождения.
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