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Водолазы разбирают инфраструктуру Крымского моста
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Водолазы разбирают инфраструктуру Крымского моста 

Рамблер 3 часа назад
Водолазы приступили к разбору временной вспомогательной инфраструктуры, которая была возведена в Керченском проливе ради строительства Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр сооружения.
Вспомогательная инфраструктура представляет собой металлические технологические площадки. На них размещались бытовые помещения строителей, а также краны, сваебойные молоты и бетононасосы, при помощи которых погружались сваи, бетонировались опоры и монтировались пролеты моста.
Ради разбора конструкций, самые крупные из которых весят по четыре тысячи тонн, в проливе были оборудованы водолазные станции, сотрудники которых проводят электрокислородную резку свай, на которых установлены техплощадки, а затем сваи либо их части поднимаются на поверхность при помощи кранов.
Та же процедура предстоит технологическим площадкам, которые были созданы для строительства железнодорожной части Крымского моста, которое идет по графику и должно завершиться в 2019 году.
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