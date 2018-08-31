Водолазы разбирают инфраструктуру Крымского моста

Водолазы приступили к разбору временной вспомогательной инфраструктуры, которая была возведена в Керченском проливе ради строительства Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр сооружения.

Вспомогательная инфраструктура представляет собой металлические технологические площадки. На них размещались бытовые помещения строителей, а также краны, сваебойные молоты и бетононасосы, при помощи которых погружались сваи, бетонировались опоры и монтировались пролеты моста.

Ради разбора конструкций, самые крупные из которых весят по четыре тысячи тонн, в проливе были оборудованы водолазные станции, сотрудники которых проводят электрокислородную резку свай, на которых установлены техплощадки, а затем сваи либо их части поднимаются на поверхность при помощи кранов.

Та же процедура предстоит технологическим площадкам, которые были созданы для строительства железнодорожной части Крымского моста, которое идет по графику и должно завершиться в 2019 году.