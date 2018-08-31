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Поклонская рассказала о своем медовом месяце
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Поклонская рассказала о своем медовом месяце 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская рассказала, как проводит медовый месяц.
Российский политик Наталья Поклонская и ее муж, глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, проводят медовый месяц в Крыму. Об этом депутат ГД рассказала телеканалу «Вести-24».
«Мы проводим медовый месяц в Крыму, отдыхаем. Сейчас, например, находимся в новом заведении с видом на новый собор им. Александра Невского. Очень красивый Симферополь и другие города Крыма», — заявила Поклонская.
Ранее она отказывалась комментировать личную жизнь, известно было лишь то, что пара отпраздновала свадьбу 11 августа в сербском ресторане «Балкан Гриль» в поселке Береговое в Крыму. На свадьбе было 32 гостя, а банкет стоил 90 тыс. рублей. Позже появилось видео с праздника.
Ранее Поклонская сообщала, что у нее есть муж и ребенок, однако в 2017 году депутат призналась, что брак не был официально оформлен, а с гражданским мужем она рассталась.
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