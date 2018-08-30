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Умер Пол Тейлор
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Умер Пол Тейлор 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
В Нью-Йорке скончался хореограф Пол Тейлор, сообщает New York Times.
Представительница Танцевальной компании Пола Тейлора Лиза Лабрадо рассказала, что причиной смерти 88-летнего танцора стал отказ почек.
Карьера Пола Тейлора в современном танце длилась более шестидесяти лет, начавшись в 1950-х. Экспериментируя с жанром, он создавал танцевальные партии для Марты Грэм и Джорджа Баланчина. В собственной танцевальной труппе Тейлора работали такие прославленные танцовщицы, как Пина Бауш и Твайла Тарп.
Тейлор продолжал самостоятельно выходить на сцену до ранних 1970-х, после этого сконцентрировавшись на хореографии. Он стал проводить в Нью-Йорке ежегодные "Сезоны Тейлора", как правило, занимая крупные площадки и приглашая в программу лучших танцоров и постановщиков мира.
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