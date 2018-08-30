Украинцы поглумились над смертью Кобзона

Издание «Дни.ру» сообщает, что смерть российского певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона стала поводом для злорадства украинских интернет-пользователей.

Так, журналист Андрей Нофенко призвал украинцев помнить, кого поддерживал уроженец Донбасса Кобзон, как отзывался об Украине и как называл активистов Евромайдана.

Екатерина Золотарева в своем блоге на сайте «Обозреватель» написала, что Кобзон «теперь будет петь не с [главой ДНР Александром — прим.ред.] Захарченко, а с Гиви и Моторолой [погибшими ополченцами]».

В комментариях к посту Золотаревой пользователи оставили множество нецензурных и оскорбительных слов в адрес Кобзона. Однако многие комментаторы вступились за певца, а оскорблявших его назвали «тварями» и «нелюдями».

«Грех это злорадствовать и скоморошничать над умершими», — написал один из пользователей.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. В конце июля СМИ сообщили, что певец, более 13 лет боровшийся с онкологическим заболеванием, попал в больницу в тяжелом состоянии.

Позже появилась информация, что его перевели в реанимацию отделения нейрохирургии и подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

В мае этого года власти Украины лишили Кобзона государственных наград. В ответ он заявил, что сам отказался от них еще два года назад. Он пояснял, что получал награды от другой Украины и дорожил ими, а теперь «мракобесная, проамериканская, новая» Украина пытается принимать какие-то меры.