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Украинцы поглумились над смертью Кобзона
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Украинцы поглумились над смертью Кобзона 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Издание «Дни.ру» сообщает, что смерть российского певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона стала поводом для злорадства украинских интернет-пользователей.
Так, журналист Андрей Нофенко призвал украинцев помнить, кого поддерживал уроженец Донбасса Кобзон, как отзывался об Украине и как называл активистов Евромайдана.
Екатерина Золотарева в своем блоге на сайте «Обозреватель» написала, что Кобзон «теперь будет петь не с [главой ДНР Александром — прим.ред.] Захарченко, а с Гиви и Моторолой [погибшими ополченцами]».
>> Умер Иосиф Кобзон
В комментариях к посту Золотаревой пользователи оставили множество нецензурных и оскорбительных слов в адрес Кобзона. Однако многие комментаторы вступились за певца, а оскорблявших его назвали «тварями» и «нелюдями».
«Грех это злорадствовать и скоморошничать над умершими», — написал один из пользователей.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. В конце июля СМИ сообщили, что певец, более 13 лет боровшийся с онкологическим заболеванием, попал в больницу в тяжелом состоянии.
Позже появилась информация, что его перевели в реанимацию отделения нейрохирургии и подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.
В мае этого года власти Украины лишили Кобзона государственных наград. В ответ он заявил, что сам отказался от них еще два года назад. Он пояснял, что получал награды от другой Украины и дорожил ими, а теперь «мракобесная, проамериканская, новая» Украина пытается принимать какие-то меры.
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