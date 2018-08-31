Набиуллина «нашлась» в Москве

«Эльвира Сахипзадовна на работе», — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

Там отметили, что буквально накануне Набиуллина присутствовала на заседании правительственной комиссии, которое состоялось в Москве, а публикации в социальных сетях о ее «пропаже» и уж тем более «побеге» в США — «полный абсурд».

Несколько дней назад пользователи социальных сетей стали задаваться вопросом, «куда исчезла Набиуллина». Некоторые из них начали выдвигать теории, например, о том, что Набиуллина подожгла здание ЦБ и сбежала с золотовалютными резервами России в США.

Другие связали «пропажу» Набиуллиной с «исчезновением» премьер-министра России Дмитрия Медведева , который некоторое время не появлялся на публике в связи со спортивной травмой. По их мнению, главы правительства и Банка России сбежали в США вместе.