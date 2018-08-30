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Российские пенсии сравнили с мировыми
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Российские пенсии сравнили с мировыми 

Рамблер 1 час назад
Радиостанция Business FM сравнила пенсионные системы России и других стран.
При средней продолжительности жизни в 72 года россияне выходят на пенсию в 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет. При этом средний размер их пенсий составляет 210 долларов в месяц, то есть чуть более 14 тысяч рублей.
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Тем временем немецкие мужчины и женщины, живя в среднем на семь лет дольше, становятся пенсионерами в 65,5 года, получая в среднем 782 евро ежемесячно, то есть более 62 тысяч рублей.
Британцы живут столько же, сколько и немцы, на пенсию выходят на полгода раньше, а получают на ней по 610 фунтов — около 53,5 тысячи рублей. Американцы, которые живут в среднем по 78 лет, выходят на пенсию в 67, получая по 1,164 тысячи долларов (более 79 тысяч рублей).
Швейцарцы живут по 80 лет, мужчины выходят на пенсию в 65, женщины в 64. Все граждане страны получают по 1,7 тысячи франков (более 118,5 тысячи рублей). Японцы живут еще дольше (82 года), а пенсионерами становятся в 65, получая по 700 долларов (47,7 тысячи рублей).
Датчане живут меньше (78 лет), пенсионерами становятся позже (67 лет), но получают гораздо больше — 2,8 тысячи евро или более 222 тысяч рублей.
В свою очередь, французы, которые умирают в 81 год, на пенсию выходят в 67, а получают по 800 евро (более 63,5 тысячи рублей). Испанцы живут на год меньше, а пенсионерами становятся на два раньше, получая по тысяче долларов или чуть более 68 тысяч рублей.
Наконец, граждане Норвегии доживают до 79 лет, что на 12 превышает возраст выхода на пенсию. Получают на ней норвежцы по две тысячи долларов или 136 тысяч рублей.
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