Мазаев в эфире латвийского СМИ заявил, что в войне победил Гитлер

Лидер российской рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил о победе Гитлера в войне эфире рижской радиостанции Baltkom. По словам российского музыканта, «люди делают попытки реинкарнации Сталина из-за собственного невежества и недоразвитости». Запись передачи «Абонент доступен» опубликована на YouTube По мнению певца, Сталин хотел мирового господства, но его фигура должна обсуждаться в научных кругах тщательнее и объективнее. «Его целью была мировая революция, а ресурс, который ему предоставила еще царская Россия, он не смог правильно использовать. Сталин не к той войне готовился, и поэтому Гитлер победил. Я долго изучал этот период истории, и у меня такое мнение складывается», — заявил Мазаев.