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Мазаев заявил о победе Гитлера в войне
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Мазаев заявил о победе Гитлера в войне
Мазаев заявил о победе Гитлера в войне

Мазаев в эфире латвийского СМИ заявил, что в войне победил Гитлер 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер российской рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил о победе Гитлера в войне эфире рижской радиостанции Baltkom.
По словам российского музыканта, «люди делают попытки реинкарнации Сталина из-за собственного невежества и недоразвитости». Запись передачи «Абонент доступен» опубликована на YouTube.
По мнению певца, Сталин хотел мирового господства, но его фигура должна обсуждаться в научных кругах тщательнее и объективнее.
«Его целью была мировая революция, а ресурс, который ему предоставила еще царская Россия, он не смог правильно использовать. Сталин не к той войне готовился, и поэтому Гитлер победил. Я долго изучал этот период истории, и у меня такое мнение складывается», — заявил Мазаев.
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