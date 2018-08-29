Ещё
Набиуллина пропала. Россияне в панике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Набиуллина пропала. Россияне в панике 

Рамблер 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские пользователи социальных сетей вслед за премьер-министром Дмитрием Медведевым «потеряли» и главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину.
«А куда исчезла из информпространства центробанкирша Набиуллина?» — поинтересовался на своей странице в соцсети Twitter журналист Александр Сотник.
По его словам, в последние дни он читает о Набиуллиной одни лишь «стремные» слухи.
«Набиуллина бежала в США, предварительно избив премьер-министра», — привел один из них коллега Сотника Максим Кононенко.
Журналист намекнул, на «исчезновение» Медведева, который некоторое время не появлялся на публике из-за спортивной травмы. Между тем после вчерашнего появления премьер-министра в эфире телеканалов, пользователи соцсетей заподозрили в нем клона, так как, по их мнению, «настоящий» Медведев выглядит иначе — стройнее, «не та» форма ушей и даже линия роста волос.
В свою очередь, пользователь YarcevG предположил, что «сбежала» Набиуллина, расстроив чувства болельщиков московского «Спартака».
Фантазия некоторых россиян достигла даже золотовалютных резервов страны.
Эльвира Набиуллина появится на публике 6 сентября в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне, где прочтет лекцию.
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин смягчил пенсионную реформу
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам195
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева102
Украинские политики устроили мордобой в прямом эфире
Первые фото Медведева после исчезновения82
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
03:49
В Польше восстановили памятник советским воинам
В мире Армия
02:12
Киев перебрасывает войска к границе с Россией
В мире Армия
01:14
Украинские политики устроили мордобой в прямом эфире
В мире Украина
02:24
Москвичей попросили запастись водой
Новости Москвы Общество
01:22
В Канаде каякер преодолел 30-ти метровый водопад
Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение