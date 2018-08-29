Набиуллина пропала. Россияне в панике

«А куда исчезла из информпространства центробанкирша Набиуллина?» — поинтересовался на своей странице в соцсети Twitter журналист Александр Сотник.

А куда исчезла из информпространства центробанкирша Набиуллина? Ни слуху, ни духу о ней. Точнее, слухи-то есть, но все они какие-то стрёмные…— Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) 29 августа 2018 г.

По его словам, в последние дни он читает о Набиуллиной одни лишь «стремные» слухи.

«Набиуллина бежала в США, предварительно избив премьер-министра», — привел один из них коллега Сотника Максим Кононенко.

Эльвира Набиуллина бежала в США предварительно избив премьер-министра— максим кононенко (@kononenkome) 28 августа 2018 г.

Журналист намекнул, на «исчезновение» Медведева, который некоторое время не появлялся на публике из-за спортивной травмы. Между тем после вчерашнего появления премьер-министра в эфире телеканалов, пользователи соцсетей заподозрили в нем клона, так как, по их мнению, «настоящий» Медведев выглядит иначе — стройнее, «не та» форма ушей и даже линия роста волос.

В свою очередь, пользователь YarcevG предположил, что «сбежала» Набиуллина, расстроив чувства болельщиков московского «Спартака»

Эльвира Набиуллина бежала в США предварительно продав Промеса в Севилью— Ge⚽️rgio Yartsev ☭ (@YarcevG) 28 августа 2018 г.

Набиуллина переправила все российские золотовалютные активы в США.



Возможно, это самая крупная кража за всю историю планеты Земля pic.twitter.com/1gIPOJstSv— Lekert (@AndreyLekert) 29 августа 2018 г. Фантазия некоторых россиян достигла даже золотовалютных резервов страны.