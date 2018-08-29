Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева

Страховка смягчит валютный контроль

России могут смягчить требования по возврату валютной выручки по внешнеторговым контрактам, которые не были исполнены партнерами. По информации «Коммерсанта», Министерство финансов подготовило проект поправок, согласно которому репатриация валютной выручки российской компанией будет признана исполненной, если она была застрахована от рисков неоплаты контракта иностранной и получила страховую выплату.

Россияне не узнали Медведева

Пользователи соцсети Twitter не узнали впервые появившегося на публике после травмы премьер-министра России Дмитрия Медведева. По их мнению, Медведев несколько располнел, а его прическа и уши выглядят иначе. По мнению некоторых, это и вовсе не Медведев, а его двойник.

«Раньше был симпатичней», — отметил один из пользователей.

Раньше был симпатичней.

Какая то пластика неудачная— Igor (@krupenkov) 29 августа 2018 г.

Сверхдоходам нашли применение

Сверхприбыль российских экспортеров может пойти на три-четыре вида проектов. По словам знакомых с ситуацией собеседников ТАСС, сверхприбыль, возникшая от ослабления курса рубля, которую ранее власти хотели изымать, может быть направлена на проекты самих компаний, которые до сих пор не были реализованы по той или иной причине. Вторым видом могут стать новые проекты фирм, третьим — инфраструктурные государственные проекты в регионах присутствия компаний, а четвертым — «глобальные мегапроекты».

У тарифов ЖКХ появится эталон

В России могут появиться эталонные тарифы ЖКХ. По данным РБК, внедрить соответствующий принцип при расчетах стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства на всей территории страны поручил президент Владимир Путин . Во время комиссии, посвященной топливно-энергетическому комплексу, глава государства отметил, что в ряде регионов тарифы растут необоснованно, обогащая тех, кто принимает подобные решения. По этой причине Путин распорядился до 31 июля 2019 года ввести эталонные тарифы для субъектов федерации и ограничить возможности местных властей поднимать их.

В США призвали не восстанавливать РУСАДА в правах

Президент Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт «надеется», что Российское не будет восстановлено в правах. Об этом сообщает Inside the Games. По словам Тайгерта, РУСАДА до сих пор не выполнило условия для своего восстановления и не понесло должное «наказание», почему восстановление в правах Российского антидопингового агентства сейчас станет «разрушительным ударом» по мечтам и надеждам спортсменов, верящих в возможность чистых и честных соревнований.