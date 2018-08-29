Составлен портрет типичного туриста в Крыму

Типичным туристом, отдыхающим в Крыму , является россиянин среднего возраста из города-миллионника, бронирующий летний отдых за два месяца до отпуска, сообщает минкурортов Крыма.

"Больше всего путешественников прилетает из Москвы и Санкт-Петербурга. Типичные путешественники — это мужчины и женщины 34-44 лет. В летние месяцы средний возраст путешественников снижается: многие едут в отпуск с детьми. А в сентябре и октябре летит на отдых публика постарше (40-44 лет)", — сообщили в ведомстве, ссылаясь на исследования сервиса путешествий Туту.ру за последние четыре года.

Доля мужчин и женщин среди тех, кто летит в Крым, примерно равна. Мужчин больше летит в зимние месяцы: в декабре, январе и феврале (около 57% по данным за четыре года), а женщин — в теплое время года (с мая по сентябрь). Вероятно, на отдых летят мамы с детьми, отмечается в исследовании.

Отдых на полуострове популярен не только в двух столицах, но и у жителей Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары. В 2018 году растет пассажиропоток из Красноярска, Уфы и Челябинска.

Сервис проанализировал, как менялась средняя цена на авиабилет из городов России в Крым. Самые высокие цены традиционно в летние месяцы. Так, минимальная стоимость билета в Крым была в феврале — 4413 руб., самая высокая — в июле: 8707 руб.

В летние месяцы глубина бронирования увеличивается в пять раз по сравнению с зимой. В среднем пассажиры, которые собираются отдохнуть в Крыму летом, покупают билеты за 50-60 дней, а зимой — за 10-12 дней до поездки, сообщается в отчете сервиса.